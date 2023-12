San Cataldo. Disagi per tasse già pagate: Collettivo Letizia chiede soluzione al problema

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del Collettivo Letizia per il tramite di Gianfranco Cammarata su disagi che verrebbero arrecati a cittadini per tasse già pagate.

“Cittadini costretti a sopportare gravi disservizi, spesso per tasse già pagate. Nei giorni scorsi a Caltanissetta, in questi giorni a San Cataldo. Alla Soget i cittadini vengono ricevuti fissando un appuntamento su un sito internet che, alla fine delle procedure seguite, risponde che non ci sono date utili in cui riceverti. Allora ricorri al vecchio strumento del telefono, ma, purtroppo, anche qui con sconforto, perché non risponde nessuno, pur dando sempre il segnale libero.

Ti rincuori quando vedi arrivarti un segnale di vita da parte della ditta, la quale ti manda una PEC alla quale tu rispondi subito, speranzoso, ma ancora una volta invano: la tua PEC viene presa in carico, ma non c’è alcuna risposta, ancora una volta. Già indisposto ti rechi agli sportelli, rinunciando a una fetta della tua giornata di lavoro e ci trovi una moltitudine di altri cittadini che lamentano la tua stessa via crucis, anche perchè si scopre che solo due impiegati sono lì a rispondere alle tante richieste.

Solo dopo ore di attesa entri e verifichi che in 5 minuti il tuo problema poteva essere risolto senza la tua presenza fisica, ma verificando come la ditta sia in forte arretrato nel caricamento dei dati nei suoi sistemi operativi. A molti, ad esempio, accade di ricevere ancora bollettini da pagare pur avendo avuto esoneri da anni. o che i bollettini erano già stati onorati. Non deve essere ammesso che i cittadini siano così vessati e che li si obblighi a perdere tempo e denaro, per questioni che potrebbero essere risolte da casa con un semplice clic . Il Collettivo letizia chiede immediate modifiche a tale stato di cose, inaccettabili in contesti di sufficiente modernità”.