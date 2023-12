San Cataldo. Approvato in Consiglio il Cup. Il sindaco: “Ulteriore segnale per la Città in ottica abbassamento tasse”

SAN CATALDO. “Il Consiglio Comunale di San Cataldo ha appena approvato la modifica al CUP, il Canone Unico Patrimoniale. In particolare, il Consiglio ha accolto la proposta dell’Amministrazione di esonero dal pagamento per le tende, le pensiline le cappottine, le coperture che sporgono su suolo pubblico, sia delle attività commerciali sia dei banchi di mercato. Ringrazio il Consiglio Comunale per aver approvato questa importante modifica”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato in sintonia con l’assessore al Bilancio Vincenzo Di Marco e con l’assessore alle attività produttive Marianna Guttilla. Il primo cittadino ha commentato con toni politicamente entusiastici l’avvenuta approvazione in consiglio del Cup. “E’ un ulteriore segnale per la città in un’ottica di abbattimento delle tasse per la nostra Comunità – ha ribadito il primo cittadino che ha concluso- Oggi abbiamo cancellato una tassa che ritenevamo non giusta”.