San Cataldo. Accordo tra Università e Azienda Foreste per valorizzare il sito geo minerario di Gabara

SAN CATALDO. Un altro importante tassello è stato aggiunto alla promozione e valorizzazione del sito geo minerario di Gabara. A renderlo noto è stato il geologo ed ex assessore comunale Angelo La Rosa il quale ha comunicato che, grazie al Dipartimento di scienze Geologiche, Biologiche e Ambientali dell’Università di Catania, diretto dal prof. Rosolino Cirrincione, e all’Azienda Forestale di CL, diretta dall’arch. Antonio Michele Valenti, è stato sancito l’accordo tra Università e Azienda Foreste per valorizzare il Parco Gabara.

Per Angelo La Rosa, che in tutti questi anni, come già amministratore prima e come geologo ed esperto del mondo geominerario poi, ha contribuito alla valorizzazione del sito, una gran bella soddisfazione che la dice lunga sul fatto che la valorizzazione di taluni siti come Gabara passa attraverso un percorso sinergico con le istituzioni.