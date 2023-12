Processo Montante: arrivata la prescrizione per 8 indagati, tra loro anche il Presidente Schifani

Nell’ambito del ‘maxiprocesso’ a carico dell’ex leader degli industriali Antonello Montante, di politici e investigatori, il tribunale di Caltanissetta, presieduto da Francesco D’Arrigo, ha comunicato che e’ arrivata la prescrizione per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio contestato al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani; nonche’ all’ex capocentro Dia di Palermo Giuseppe D’Agata, al caporeparto dell’Aisi Andrea Cavacece, all’ex direttore dell’Aisi Esposito Arturo, ed ad Angelo Cuva.

Erano accusati di avere rivelato notizie sull’indagine nei confronti dell’ex presidente di Sicindustria.

E poi ancora prescrizione per l’ex segretario della Cisl Maurizio Bernava e per due fratelli palermitani Andrea e Salvatore Cali’. Rimane in piedi, invece, il reato di associazione, per il quale la prescrizione arrivera’ il prossimo anno.

I difensori dovranno discutere della prescrizione nelle prossime udienze e comunicare la decisione degli assistiti in merito a questa.