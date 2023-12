Premio Sikelos all’imprenditore nisseno Salvatore Amorelli

Si è svolta questa mattina alle 10, nella magnifica cornice del Palazzo degli Elefanti di Catania, l’edizione targata 2023 del Premio Sikelos. Presente anche l’eccellenza nissena “Amorelli Pipe” di Salvatore Amorelli.

L’imprenditore nel 1980 ha fondato l’omonima impresa artigiana Amorelli Pipe. Già nel 1982 le vetrine dei negozi più prestigiosi d’Italia mostravano assieme ai marchi storici della Lombardia e del Pesarese le pipe della prima fabbrica siciliana. Nel 1985 i cultori anche internazionali apprezzano dalle immagini del libro “Le pipe più belle d’Italia”, una veste innovativa del Made in Italy. Distribuite nei migliori negozi d’Italia dal 1986 da un’azienda con sede nelle Marche, il marchio Amorelli si afferma rapidamente prima negli USA, Canada, Austria e poi in Cina, Giappone etc. In Germania dal 1989 la casa Magne Falkum acquista tutta la produzione di modelli particolari realizzati secondo le preferenze tedesche. Nasce un tabacco da pipa e un sigaro aromatico Amorelli. Nel 1989 fonda e amministra fino al 1995 la “Oreficeria d’Or”, azienda attiva nel settore del commercio di oreficerie e preziosi. Nel 1992 fonda e gestisce fino al 1995 la “Scuola Artigiana” per il recupero e l’inserimento lavorativo di minori a rischio. La stampa Internazionale, dal Sole 24 Ore a Target-China, ospita nei redazionali e nei reportage le “intraprese” di Amorelli: dalle pipe-gioiello con brillanti per donna da una Joint Venture con Gudrun Pasternack, nipote del nobel, alle pipe destinate al mercato arabo, come il magnifico Narghilè realizzato per H.H. Abdullah Al Saud, dopo gli eventi delle opere realizzate per S.S. Woityla, Clinton, Koll, Marini (Presidente Senato), diversi Ministri della Repubblica Italiana e Organi Istituzionali dello Stato. Nel 1997 viene nominato Membro Onorario del Consiglio della NIAF (National Italian American Foundation) e dal 1998 fino al 2002 promuove progetti turistici per italo-americani in Sicilia. Nel 2000 viene nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. In collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica svolge diversi Progetti di ricerca e formazione.

Cos’è il Premio Sikelos

Il Premio Sikelos è una cerimonia con cadenza annuale che l’Associazione da cui prende il nome – con a capo il Presidente Andrea Finocchiaro, il vice Natale Spolverino e il segretario Giuseppe Milazzo – in cui le amministrazioni comunali delle singole Province siciliane, nominano le “Eccellenze di Sicilia” che si sono distinte lodevolmente nella valorizzazione del proprio territorio, dall’ambito professionale a quello culturale e sociale.

Chi sono i premiati per Provincia·

Catania – Rita Angela Carbonaro (Eccellenza nell’ambito Professionale), dal luglio del 1998 direttrice (già direttore aggiunto) delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania;·

Palermo – Anthea Di Benedetto (Eccellenza in ambito Sociale), Presidente e fondatrice, dal 2020 ad oggi, dell’Associazione Aurea Caritate nell’ambito dell’antiviolenza e della tutela di donne e minori;·

Agrigento – Ignazio Gibilaro, generale di Corpo Armata della Guardia di Finanza (Eccellenza nell’ambito Professionale), responsabile di prestigiose unità operative/investigative; è stato anche diretto collaboratore dell’allora Giudice Istruttore Giovanni Falcone.·

Caltanissetta – Salvatore Amorelli (Eccellenza nell’ambito Professionale), fondatore dal 1980 dell’omonima impresa artigiana Amorelli Pipe;·

Enna – Mauro Salvatore Todaro (Eccellenza in ambito Culturale), Presidente dal 2018 ad oggi dell’Associazione “Per un mondo di sorrisi”;·

Messina – Mario Sarica (Eccellenza in ambito Culturale), fondatore del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso;·

Ragusa – Ivana Tumino (Eccellenza in ambito Sociale), Presidente dal 2013 ad oggi della Cooperativa Sociale Proxima, Ente accreditato a realizzare il Programma Unico di Emersione, Assistenza ed Integrazione Sociale in favore di vittime di tratta e sfruttamento;·

Trapani – Salvatore Ombra (Eccellenza in ambito Professionale), Vice Presidente del CdA, Dirigente e Responsabile amministrazione e finanza di Ausonia Srl, azienda che progetta, produce e commercializza una vasta gamma di gruppi elettrogeni;·

Siracusa – Marcello Lo Iacono (Eccellenza in ambito Culturale), uno dei fondatori dell’Associazione di impegno sociale “Plemmirio Blu“. Dal 2014, coordina e rappresenta le più importanti Associazioni ambientali e culturali della Città;·

Il premiato dal Consiglio direttivo dell’Associazione Sikelos Baldo Alberti – (Eccellenza in ambito Professionale), da P.R. a ballerino autodidatta, è oggi il fondatore di Baldo Alberti Eventi.

Presenti all’evento il Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, il Consigliere Comunale Alessandro Campisi, l’Assessore Viviana Lombardo; tutti in rappresentanza del Comune di Catania. Come presenze istituzionali si ringrazia l’onorevole della Camera dei deputati di Fratelli d’Italia Eliana Longi e il sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino.

Moderatore dei lavori Marcello Proietto di Silvestro.

Si ringrazia l’Istituto “Fermi-Eredia” di Catania per l’accoglienza.

Il premio Sikelos è stato indetto grazie anche ai seguenti partners: Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, Comune di Catania, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Confesercenti Sicilia e Catania, Confindustria Sicilia e Catania, BC Sicilia, Pro Loco Sicilia, Associazione Siciliana della Stampa, Maurizio Giuffrida. Un ringraziamento speciale va ad MG Maurizio Giuffrida di Remax Platinum come Sponsor ufficiale del Premio Sikelos 2023.