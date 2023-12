Natale a San Cataldo. Il 23 dicembre Novene Rock e Dj Set protagonisti al Centro Culturale ex Pescheria

SAN CATALDO. Proseguono gli appuntamenti del Natale a San Cataldo. Sabato 23 dicembre alle 20 al Centro Culturale ex pescheria di Via Largo Salomone, andranno in scena le Novene in chiave rock della band tutta sancataldese e il dj set di Carlo Facciponte per aprire le porte allo spazio offerto ai giovani.

Lo ha annunciato con soddisfazione il sindaco Gioacchino Comparato assieme all’assessore Marianna Guttilla. Novene Rock e Dj Set saranno protagonisti nell’ambito di un evento con un contorno non indifferente come il food and drink natalizio e, per i più piccoli e le famiglie, tanto divertimento assicurato con il gonfiabile di Babbo Natale e zucchero filato gratuito.