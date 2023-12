Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI 04 DICEMBRE:

Nord: Arriva una perturbazione atlantica e così dal pomeriggio giungeranno precipitazioni al nordovest, nevose fino in pianura. Clima gelido. Centro: La pressione è in diminuzione, ma nonostante ciò la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso in Sicilia e Sardegna, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima più freddo.

MARTEDI 05 DICEMBRE:

Nord: Ultime nevicate in pianura su bassa Lombardia e in Emilia. Piogge sul Triveneto, nubi irregolari sul resto delle regioni. Clima freddo. Centro: Una perturbazione provoca piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio, poi anche sulle Adriatiche. Nevicate sugli Appennini dai 1300 metri. Sud: Una perturbazione provoca un’estesa copertura del cielo con piogge più probabili dapprima in Campania e poi sul resto delle regioni.

MERCOLEDI 06 DICEMBRE:

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso, sarà più sereno in Liguria. Centro: Mercoledì, un ciclone si allontana dalle nostre regioni. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato ovunque, venti di Maestrale. Sud: Mercoledì, tempo lievemente instabile sulla Campania, con veloci piovaschi. Nubi su Calabria e Sicilia, soleggiato invece altrove.