Caltanissetta, studenti del Volta in visita al Polo – Laboratorio di Caltaqua

Un calendario denso di appuntamenti che ha avuto come protagonisti assoluti gli oltre duecento studenti di tutte le seconde classi del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta guidato dal dirigente prof. Vito Parisi. Ancora una volta il Polo-Laboratorio acque potabili San Giuliano di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha aperto le proprie porte per ospitare una serie di meno convenzionali “lezioni” che hanno visto salire in cattedra i tecnici che operano quotidianamente in quello che è uno dei principali snodi del lungo viaggio che l’acqua compie per arrivare sino ai rubinetti di case, presidi ospedalieri, caserme, aziende, attività commerciali e artigianali di tutta la provincia.

Il Polo-laboratorio di San Giuliano è una struttura accreditata che esegue circa 1300 analisi l’anno sui campioni d’acqua distribuita quotidianamente lungo l’intera rete idrica provinciale : i liceali che si sono avvicendati nei diversi appuntamenti, susseguitisi nell’arco dell’ultimo mese, hanno avuto modo non solo di seguire in presa diretta alcune delle operazioni di monitoraggio e verifica della qualità delle acque destinate alla distribuzione, ma anche di confrontarsi su temi strategici come la sostenibilità ambientale, l’oculato uso delle risorse idriche, il contrasto a ogni spreco e utilizzo improprio dell’acqua potabile.

Inoltre questi incontri – che rientrano nell’ambito dei progetti dell’area CaltaquaCampus creata dal Gestore del servizio idrico integrato per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione – hanno anche rappresentato una non meno importante occasione di orientamento in vista delle future scelte che i ragazzi saranno chiamati a compiere nel momento in cui proseguiranno il loro percorso all’università o si affacceranno direttamente sul mondo del lavoro. Tutto ciò nel segno di quella solida alleanza che Caltaqua ha stretto con il sistema dell’Istruzione, non solo del proprio territorio di riferimento, con l’obiettivo di offrire ai talenti più giovani concrete opportunità di crescita.