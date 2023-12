Caltanissetta, da Orgoglio Nisseno una mozione per vietare l’abbandono e il lancio di pallocini

“I Consiglieri Nina Schirmenti e Marco Matta, del gruppo Orgoglio Nisseno, presentano una mozione sul divieto di abbandono e/o lancio di palloncini. Difatti, è ormai usanza lanciare palloncini in aria per celebrare una giornata festosa, una ricorrenza o una manifestazione sportiva. Da numerosi studi si evince, tuttavia, come i palloncini costituiscano l’80% dei rifiuti rinvenuti nello stomaco di animali marini e terrestri. L’appello dei Consiglieri all’Amministrazione è quello di prendere esempio dai virtuosi Comuni, quali Ferrara, Genova, Trento etc. che hanno già adottato gli opportuni provvedimenti per frenare questa emergenza ambientale che è causa di decesso per numerose specie animali. I consiglieri di Orgoglio Nisseno chiedono dunque che sia emessa un’ordinanza immediatamente esecutiva che vieti in tuttal’area comunale di rilasciare palloncini atti al volo in atmosfera, e vieti altresì di disperdere in generale palloncini sul suolo pubblico. La volontà posta alla base di detta mozione è incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, promuovendo ogni attività di conservazione del territorio.”