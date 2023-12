Caltanissetta: al “Russo” educazione alla legalità con “Un minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchettin”

Martedì 21 novembre le classi quinte dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta presieduto dalla prof.ssa Maria Rita Basta si sono riunite per onorare la memoria di Giulia Cecchettin, la giovane laureanda in ingegneria biomedica, barbaramente uccisa dal fidanzato.

Nel corso dell’incontro il prof. Edoardo Vagginelli, referente per l’educazione alla legalità ha illustrato agli studenti la disciplina giuridica del femminicidio sottolineando la rilevanza e la gravità di tale fenomeno dal punto di vista sociale.

Gli studenti hanno mostrato vivo interesse per l’iniziativa, formulando domande e condividendo emozioni e considerazioni.

L’incontro, come è stato sottolineato, è stato pensato non solo per le studentesse al fine di consentire loro di acquisire maggiori strumenti conoscitivi, ma soprattutto per gli studenti, veri destinatari dell’azione educativa, al fine di suscitare un momento di riflessione sulla necessità di rispettare la persona umana in quanto tale, come portatrice di valori assoluti ed inalienabili.

Una società in cui si percepisca la necessità del rispetto delle regole atte a garantire la libertà di ciascuno è l’indispensabile presupposto per una pacifica convivenza e per affrontare con speranza il futuro.

Al termine dell’incontro, è stato osservato un commosso minuto di silenzio in ricordo della giovane studentessa.