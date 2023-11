San Cataldo: festa della Muffoletta tra spettacoli, cibo e cultura. Il programma completo

A San Cataldo uno speciale appuntamento tra Venerdì 10 e Sabato 11 novembre 2023

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione siciliana e appassionati di gastronomia. L’Associazione Turistica Pro Loco di San Cataldo è orgogliosa di presentare la “Festa della Muffuletta“, un evento dedicato alla celebrazione della tradizione e della gastronomia siciliana. Questo speciale appuntamento avrà luogo Venerdì 10 e Sabato 11 novembre 2023 tra la Villa Comunale di San Cataldo, il centro storico e l’antica miniera.

Il programma dell’evento prevede:

VENERDÌ MATTINA (9.30-13.00):

Alla villa comunale un incontro con le scolaresche di San Cataldo e distribuzione delle squisite muffulette, orgoglio della tradizione gastronomica locale.

Spettacolo di magia a cura del famoso Mago Pallino.

VENERDÌ POMERIGGIO (18.00 – 24.00):

Interventi speciali dei titolari delle aziende di prodotti tipici del territorio.

Aprirà l’evento l’affascinante Spettacolo di Fuoco e Acqua, per adulti e bambini.

A seguire lo spettacolo musicale con i “Dirty Blues Trio” di Ale La Russa.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare l’esposizione di artigianato e prodotti tipici del territorio.



SABATO MATTINA:

Visita guidata del centro storico e dei monumenti di San Cataldo (è obbligatoria la prenotazione). Con soli 2 euro si potranno conoscere la storia e le curiosità del territorio.

Visita al sito mineralogico Gabbara, con rappresentazione teatrale sulla vita dei minatori nelle storiche miniere di zolfo (visita condizionata a una partecipazione minima di 20 persone).

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per residenti e visitatori di immergersi nella cultura e nelle tradizioni di San Cataldo. Per chi viene da fuori città, sono previste opzioni di pernottamento attraverso l’Associazione Real Sicily Experience, con prenotazioni gestite dall’agenzia di viaggio Top Of The Tour. È possibile prenotare chiamando allo 0934 588984.

L’organizzazione ringrazia per la collaborazione i panifici: Panificio Scozzese, L’Antico Forno Panificio Carletta, Panificio Pasticceria Di Vita, Panificio Viviano Filippo, Panificio Antiche E Nuovi Sapori, Panificio Fratelli Omini, Panificio Sapori Di Grano, Panificio Moderno Rizzo, Panificio Violo, Panificio Infinite Bontà, Panificio Del Corso.