Riesi. Mercoledì si inaugurano le sezioni “Primavera”: nidi di cittadinanza

Si svolgerà mercoledì 8 novembre alle ore 17, nei locali della Scuola Primaria del Servizio Cristiano, l’inaugurazione ufficiale della Sezione Primavera a Riesi.

All’evento saranno presenti, oltre al Direttore del Servizio Cristiano Wojje Nedzewicz, autorità locali e Luciana Carfì del Circolo ARCI Le Nuvole (capofila del progetto). Grazie al progetto Piccoli Semi di Cittadinanza sarà attivata, per la prima volta (così come è stato per Mazzarino nei mesi scorsi) la Sezione Primavera.

Dieci i bambini, di età compresa fra i 24 e 36 mesi, che usufruiscono del servizio. Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, avviato nei mesi scorsi, è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi. Grazie al progetto, gli istituti scolastici potranno ospitare 120 bambini in più rispetto a quelli già iscritti.

Sarà potenziato il servizio di micro-nido di Riesi e realizzati sedici laboratori pensati per rafforzare il percorso educativo dei bambini