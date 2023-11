Mussomeli, lavori in corso in Piazza Umberto e location in Piazza della Repubblica per celebrare il 4 novembre

MUSSOMELI – Il 4 novembre 2023 è stato organizzato dal Comune di Mussomeli, in collaborazione col comitato degli Eredi dei combattenti mussomelesi delle guerre. Quest’anno è diversa la location della celebrazione a causa dei lavori di riqualificazione della Piazza Umberto tuttora in corso, dove c’è, appunto, il monumento dei Caduti. La cerimonia ha avuto luogo in Piazza della Repubblica, antistante il palazzo comunale alla presenza delle Autorità Civili, militari e Religiose. Una significativa coreografia in sintonia con la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in onore dei Caduti per la Patria, è stata posta in essere, grazie alla creatività dell’assessore Seby Lo Conte, collaborato da Pino Ricotta che hanno provveduto all’addobbo e all’allestimento della location. dove dominava il tricolore e soffiava un leggero venticello. Anche quest’anno la famiglia Gencorusso si è assunta l’onere pe assicurare la presenza della banda musicale. Infatti, Il corteo, con la “Misericordia”, Croce Rossa italiana e rappresentanti del comitato degli eredi dei combattenti mussomelesi delle guerre, partito da Piazza Roma, accompagnato dal Corpo bandistico “Mons Mellis”. guidato dal maestro Giuseppe Noto, hanno raggiunto Piazza della Repubblica, dove già erano sul posto le Autorità civili, militari e religiose. Con la deposizione della corona di alloro, i discorsi commemorativi, l’esecuzione degli inni patriottici, si è concluso l’evento commemorativo del 4 Novembre 2023.