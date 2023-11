Mussomeli, forestali in riunione all’Auditorium “Lillo Zucchetto” e il loro stato di precarietà

MUSSOMELI – Si è svolto, venerdì pomeriggio presso l’ Auditorium “Lillo Zucchetto” della cittadella degli studi di Contrada Prato, l’incontro promosso dal responsabile comunale della Cisl di Mussomeli e Campofranco Antonino Lo Bello. Presenti il deputato regionale Giuseppe Catania, Adolfo Scotti, segretario regionale FaiCISL Sicilia, Cimino Carmelo, segretario generale Fai Cisl delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Michele Spoto assessore all’Agricoltura e Foreste del Comune di Mussomeli. Presenti i forestali, ma non tanti, come avrebbe desiderato l’organizzatore Antonino Lo Bello, che ha introdotto i lavori. E’ stato un incontro in cui, dopo l’introduzione di Lo Bello, hanno parlato, a seguire, i relatori Cimino Carmelo, Michele, Adolfo Scotti, e Giuseppe Catania. Ci sono stati anche interventi del pubblico presente. Aria di scetticismo, fra il pubblico presente, volti demotivati di lavoratori forestali con anni di precariato alle spalle, con palesi segni di delusione e anche di composta rabbia per promesse non mantenute. Diversi gli argomenti che sono emersi, nel corso del dibattito, fra imprecisioni e carenza di informazione da parte dei lavoratori e chiarimenti forniti dal sindacato. L’assessore Spoto, parlando del lavoro utile dei forestali, ha messo in risalto l’esigenza di progettazione e programmazione. L’on. Catania ha mostrato attenzione all’argomento, disponibile a seguire e a intervenire nel suo evolversi.