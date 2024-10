Caltanissetta ha il nuovo Capitano della Real Maestranza, è il pittore Gaetano Villanucci. È festa per gli artigiani nisseni

Caltanissetta ha il suo Capitano della Real Maestranza per l’edizione 2025 della Settimana Santa. Sarà il pittore Gaetano Villanucci a guidare lo storico corteo degli artigiani di Caltanissetta. La categoria dei Pittori, presieduta dall’ex Capitano Roberto Di Dio ha designato la squadra che accompagnerà Villanucci durante i riti della Settimana Santa. Le cariche capitanali saranno ricoperte dallo Scudiero Salvatore Scarantino,

l’Alfiere Maggiore Vincenzo Prestifilippo, il

Portabandiera Storica Emanuele Bruccoleri, il

Portabandiera Salvatore Gallina e l’Alabardiere Daniele Bruccoleri.

Nel Salone della Chiesa di San Luca è stata accolta da un lungo ed appassionato applauso la nomina di Gaetano Villanucci. Il pittore nisseno non ha nascosto la sua emozione dinanzi all’ufficialità del sogno di una vita: essere il Capitano della Real Mestranza.

Il nuovo indirizzo che coincide con la nuova presidenza del marmista Luigi Fiocco, ha caratterizzato la cerimonia di nomina delle cariche: sobrietà e innovazione nel rispetto della tradizione. È la prima volta che le cariche vengono presentate alla Citta con una cerimonia ufficiale.

Presenti nel salone della Chiesa di San Luca oltre al parroco padre Alfonso Cammarata, assistente spirituale della Categoria dei Pittori, il vicario della Curia Padre Onofrio Castelli e l’assistente spirituale della Real Maestranza Padre Salvatore Lo Vetere. I ritmi della cerimonia sono stati sapientemente tenuti dal cerimoniere Giuseppe Fiocco.

Tra gli applausi dedicati alle nomine per le cariche capitanali, anche quelli del Sindaco Walter Tesauro e dell’assessore agli Eventi e alla Settimana Santa Salvatore Perantoni.

Gaetano Villanucci, classe 1959, sposato con Provvidenza Romano e padre di due figli Roberta ed Antonio, ha iniziato a svolgere il mestiere di pittore già all’età di 15 anni acquisendo il mestiere di famiglia dal padre e dallo zio.

Si è distinto con la sua maestria in lavori pubblici e privati, collaborando con architetti e arredatori.

Ha iniziato la sua militanza nella Real Maestranza già nei prima anni 80, ricoprendo la carica di portabandiera della propria categoria nel 1987 e di Alfiere Maggiore nel 1993, l’anno in cui il Papa Giovanni Paolo II venne in visita a Caltanissetta e fu accolto dall’abbraccio festante dalla Real Maestranza.

Dal 1995 ricopre la carica di Presidente della Categoria Pittori e Decoratori e dal 2009 al 2017 è stato Presidente dell’Associazione Real Maestranza – Città di Caltanissetta.

Inizia così con la sua elezione del Capitano e delle cariche capitanali, un percorso preparatorio per la prossima Settimana Santa. Un percorso che non è solo organizzazione processionale, ma è e deve essere soprattutto un percorso spirituale e di fede come è stato ribadito dagli autorevoli interventi nella sala di San Luca.



Entusiasmo accompagnato a grande gioia per la nomina di Daniele Bruccoleri come Alabardiere. Il giovane nisseno con disabilità da sindrome di Down, ormai da anni assiduo partecipante al corteo della Settimana Santa, sarà il simbolo positivo di una Real Maestranza che guarda al futuro, una Real Maestranza che dovrà essere interprete dei grandi cambiamenti verso i quali naviga la società che viviamo: una società dove l’uomo, anche con le due diversità diventa centrale ed abbracciato dalla comunità in cui vive. La Real Maestranza ha abbracciato Daniele.