Agostino Cascio chiamato a riorganizzare il Partito Socialista Italiano di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Sarà Agostino Cascio a riorganizzare il Partito Socialista Italiano di Caltanissetta. Dopo il congresso Prov.le che ha visto l’elezione del Prof. Roberto Messina a Segretario Prov.le, il nuovo segretario con il pieno consenso del nuovo gruppo dirigente, ha nominato Agostino Cascio, Commissario del P.S.I. a Caltanissetta con il compito di riorganizzare il Partito, concludere il tesseramento 2024 e ripartire con un congresso cittadino che dia una struttura al Psi e rilanci la linea politica del glorioso partito che anche a Caltanissetta ha avuto ruoli di primaria importanza.

Agostino Cascio, socialista da sempre, ha accettato con entusiasmo questo incarico e chiamerà a raccolta i socialisti di Caltanissetta per rimettere in circolo i nostri ideali e le nostre idee e per fare in modo che anche i socialisti possano concorrere con le loro proposte a fare risalire la china ad una città che è ormai alla disperazione e non ha più fiducia nella politica e nelle istituzioni.

Forte della sua lunga militanza, della sua esperienza amministrativa, è stato Vice Sindaco a Resuttano, suo paese di origine, del suo attaccamento al sociale ed al territorio, i socialisti nisseni sono certi che insieme a lui e con la sua guida risaliranno la china e si porranno all’attenzione della cittadinanza come promotori di proposte condivise e partecipate.

La Federazione Provinciale del PSI e tutto il gruppo dirigente regionale del Partito gli augurano buon lavoro. Acqua e Agricoltura i primi temi che i Socialisti affronteranno e per le quali faranno proposte concrete per la loro soluzione.