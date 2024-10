Caltanissetta. Sicurezza urbana nel Centro Storico, l’Amministrazione incontra le associazioni delle Forze dell’Ordine

Svolta questa mattina, alla Biblioteca di Giunta di Palazzo del Carmine, una riunione incentrata sul tema della sicurezza urbana nel Centro Storico di Caltanissetta.

Il sindaco Walter Tesauro ha convocato l’ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’ANC – Associazione Nazionale Carabinieri, L’ANFI – Associazione Nazionale Finanza Italiana.

L’Amministrazione, rappresentata dal Sindaco e dagli assessori Oscar Aiello, Guido Delpopolo e Pierpaolo Olivo e dal Comandante della Polizia Municipale Diego Peruga, ha avanzato la proposta di affidare il chiosco ubicato all’incrocio fra corso Vittorio Emanuele e via Francesco Crispi alle associazioni di volontariato delle Forze dell’Ordine, con il proposito di riconvertire lo stesso come presidio di sicurezza per l’osservazione del Centro Storico.

Un’iniziativa volta a garantire un’ulteriore presenza di soggetti in grado di assicurare un’adeguata vigilanza nelle ore serali e a migliorare la percezione di sicurezza in una delle aree nevralgiche della città.

Nelle prossime settimane si terranno ulteriori incontri inerenti alla stessa tematica per instaurare una sinergia e programmare un percorso organizzativo comune.