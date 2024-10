Mussomeli, commemorazione dei Defunti. Corteo confraternite primo novembre e concelebrazione messa delle ore 11 il 2 novembre

MUSSOMELI – Per la ricorrenza della commemorazione dei Defunti sono previsti due momenti comunitari. quello del primo novembre, venerdì, festa di Ognissanti, che prevede, alle 14,45, il raduno in Piazza Umberto ed il successivo corteo comunitario delle confraternite, associazioni e congregazioni locali con la presenza delle autorità civili e militari. Corteo in cui, i sodalizi presenti, dopo la deposizione della corona d’alloro dell’amministrazione comunale presso il sacrario del comune e la preghiera comunitaria dell’arciprete Padre Achille Lomanto, andranno a deporre autonomamente la corona di fiori presso le rispettive tombe sociali, i cui concessionari sono l’Arciconfraternita SS. Sacramento alla Madrice, le confraternite “Maria SS. dei Miracoli”, “Maria SS. Del Monte Carmelo”, “Maria SS. Delle Vanelle in Sant’Enrico”, il “Sacramento” di San Giovanni, la congregazione “.Vincenzo Ferreri”, l’Associazione “Amici di San Francesco” e la “Fratres” e “Misericordia”. L’altro momento comunitario è quello del 2 novembre con il raduno nel piazzale del Camposanto dove sarà sistemato l’altare per la concelebrazione della Messa delle ore 11 con tutti i sacerdoti locali.