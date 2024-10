Delia. Iniziati i lavori di ristrutturazione del campo sportivo “Carvello” e i lavori per l’illuminazione del Castello dei Normanni

DELIA. “Come promesso sono cominciati i lavori di ristrutturazione del Campo Sportivo “Michele Dario Carvello” (dopo quasi un trentennio…) nonché i lavori di illuminazione del Castello dei Normanni (al buio “solamente” da più di vent’anni…)”. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Il primo cittadino deliano ha tenuto a far rilevare come la sua amministrazione sta proponendo una serie di interventi finanziati che consentiranno di dare un volto nuovo e certamente migliore alla cittadina deliana da lui amministrata. Il sindaco, infine, ha anche confermato che sono in corso i lavori per la realizzazione del primo lotto di loculi cimiteriali nonché per la messa in sicurezza (dal punto di vista sismico) dei due plessi scolastici di via Dolce e viale Sandro Pertini.