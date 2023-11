Mussomeli, alunni plesso “Sac. Messina” preparano frutta martorana

MUSSOMELI – Gli alunni della classe 4^ A primaria del plesso “ Sac. G. Messina ”, con le insegnanti Rossana Sorce, Olma Borgetto, Maria Infantino, Daniela Sodano, Angela Mendola e Carmelina Scannella, in occasione della commemorazione dei defunti, hanno allestito un laboratorio di cucina per preparare frutta martorana, in un percorso di riscoperta delle tradizioni sicule e di valorizzazione delle doti decorative ed artistiche dei bambini. Questi, entusiasti, con i loro grembiulini da cuochi provetti, hanno prima conosciuto gli ingredienti e poi si sono messi all’opera, manipolando l’impasto ed inserendolo negli stampi, creando carote, castagne e fragole che, dopo qualche giorno, sono state dipinte e confezionate. Gli alunni hanno realizzato questi doici con impegno, cura e tanto divertimento. La preparazione materiale della frutta è stata accompagnata da un momento più teorico di racconto delle origini della pasta di Martorana.