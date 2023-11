La “Peregrinatio dell’Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite” giunge nella diocesi nissena: Oggi a Mussomeli

MUSSOMELI- Giunge , quest’oggi pomeriggio, a Mussomeli, intorno alle 17,30 in Piazza Roma, la “Peregrinatio dell’Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite”, che sta facendo il giro delle diocesi di Italia. Dunque, anche nella nostra diocesi: l’Icona sarà ospitata a Mussomeli, San Cataldo e a Calascibetta. Intanto, si Inizia oggi con Mussomeli, proseguirà domani 7 novembre a San Cataldo piazzetta San Giuseppe e il giorno 8 a Calascibetta piazzetta S. Antonio. Un’accoglienza con la recita del Rosario durante la breve processione in direzione delle Chiesa Madre, dove sarà celebrata la santa Messa. Il programma dell’evento è stato varato dal Coordinamento diocesano delle Confraternite. A Mussomeli sono presenti ed attive l’Arciconfraternita del SS.Sacramento alla Madrice, Confraternita Maria SS. Dei Miracoli, quella della Madonna del Carmelo, di Maria SS. Delle Vanelle in Sant’Enrico e la Confraternita del SS.Sacramento in San Giovanni Battista.