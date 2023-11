Il violinista Samuele Paumbo, figlio e nipote di buteresi, ha vinto “Tù sì que Vales 2023”

Il violinista Samuele Palumbo, figlio e nipote di buteresi, ha vinto l’edizione 2023 di Tú Sí Que Vales. Il giovane talento ha avuto la meglio su Giulia Catena, Amedeo Abbate, Fabio Piacentini. Il Premio Freshness di 30.000 euro è andato ad Amedeo Abbate. Sul palco al momento della proclamazione non c’erano Giulia e Samuele in quanto minorenni. Al loro posto c’erano le rispettive mamme.

Il talent show del sabato sera di Canale 5 è andato in onda con la decima edizione per nove settimane. La giuria ha previsto Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi con la new entry Luciana Littizzetto. La giuria popolare ha visto ancora una volta come portavoce l’attrice Sabrina Ferilli. A condurre il programma dell’ammiraglia Mediaset il trio costituito dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni, l’artista marziale misto Alessio Sakara e la ballerina Giulia Stabile, quest’ultima vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Chi è Samuele Palumbo

Samuele Palumbo è nato a Cefalù nel 2011. Da piccolo, all’età di 6 anni è stato ammesso al prestigioso conservatorio di musica “A.Scarlatti” di Palermo, dove viene formato e diventa allievo della Professoressa Roberta di Marco.

Nel 2020 supera brillantemente l’audizione per entrare a far parte della “Kids Orchestra” del Teatro Massimo di Palermo. Classificandosi al primo posto e dove attualmente collabora nei primi violini.