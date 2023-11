Giunge a Mussomeli l’icona “Maria Madre della Speranza e delle confraternite” Pellegrina per le Diocesi d’Italia

MUSSOMELI – Senza tanti clamori e nell’assoluta semplicità, il lunedì lavorativo del 6 novembre 2023 ha rappresentato una data storica per le Confraternite locali e per quelle del vicariato di Mussomeli. Una iniziativa quasi estemporanea del coordinamento diocesano delle Confraternite, accolta con gioia dai sodalizi interessati, nella consapevolezza che il giorno lavorativo non avrebbe facilitato la partecipazione perché i confrati sarebbero stati diversamente impegnati. Infatti, le confraternite del vicariato, tranne Campofranco, non hanno potuto assicurare la loro presenza. E così soltanto le cinque confraternite di Mussomeli e quella di Campofranco, in fraternità, hanno potuto “camminare insieme”. Infatti, nelle ore pomeridiane, esattamente alle 17,30 hanno accolto, proveniente da Caltanissetta e prelevata dal priore Alessio Barba, l’Icona di “Maria Madre della Speranza e delle Confraternite”. Con le bandiere ed insegne confraternali si sono dirette in corteo in direzione della Chiesa Madre. recitando il rosario, animato da Padre Achille Lomanto. Presente anche l cappellano della Confraternita del Carmelo Padre Salvatore Falzone. Le solenni note dell’organo, recentemente restaurato, accarezzato dalle mani esperte del Maestro Claudio Misuraca, sono riecheggiate nell’antica chiesa Madre, creando un’atmosfera delle grandi occasioni, ravvivata sia dai diversi colori confraternali che dalla presenza di bandiere, confrati e consorelle. E’ stata una partecipazione composta, devota alla santa messa, adorazione e processione Eucaristica all’interno della in chiesa, snodata fra un lungo stuolo di confrati e consorelle. L’icona mariana, che sta girando per tutte le diocesi d’Italia, è arrivata a Mussomeli. Le confraternite hanno anche cosi pregato ed invocato: ” Maria, Madre della Speranza e delle Confraternite, guida queste cinque confraternite di Mussomeli (CL) (Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice, Confraternita Maria SS. Dei Miracoli, Confraternita Maria SS. Del Monte Carmelo, Confraternita Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico, Confraternita SS. Sacramento in San Giovanni Battista), guidaLe in questo cammino confraternale e accogli le nostre preghiere per i nostri figli e per la Nostra Comunità, fiduciosi che il tuo cuore materno riscaldi sempre i nostri cuori”.