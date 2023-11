“Domenica Pomeriggio a Teatro”, al Margherita di Caltanissetta la XXIV edizione con la direzione artistica di Giuseppe Speciale

Domenica 26 Novembre alle ore 18,00 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta si apre la XXIV^ edizione della Stagione Teatrale denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.

Ad inaugurare la stagione sarà il Teatro Stabile Nisseno con una commedia brillante dal titolo “Una Donna per Amico”.

Note: La commedia che proponiamo per questa stagione è una commedia nata durante la pandemia, ma non parla della pandemia.

Nella nostra storia comica che vi racconteremo il protagonista, è un Onorevole, tale Onorevole Luca Assente, molto impegnato nelle interviste e nella vita sociale, altrettanto poco impegnato nel campo politico. Il caro Onorevole ad un certo momento della sua vita, “quasi” involontariamente si ritrova a gestire suo malgrado: le due mogli con cui convive normalmente, un amica che abita al piano di sopra, disoccupata con reddito di cittadinanza , un’ispettore di polizia molto scrupoloso nel suo lavoro investigativo.



Queste quattro persone c’è la metteranno tutta per complicare la vita “monotona e triste” di un Onorevole della Repubblica Italiana. In parte ci riusciranno. In parte non faranno altro che alimentare e ingigantire l’orgoglio di un uomo cui un banale incidente ha messo a nudo la sua intensa e travagliata vita privata. Se a questi personaggi sopra descritti che circondano il povero Onorevole aggiungiamo un maresciallo dei Carabinieri pacioccone e ingenuo e uno stilista di moda eccentrico il quadro della commedia degli equivoci è completo.

Com’è tipico della tradizionale commedia all’italiana non mancano i colpi di scena, i ribaltamenti di ruolo, le situazioni paradossalmente comiche che s’innescano una nell’altra. Sono tutti spunti possibili per ampliare le scene in altrettante ipotesi brillanti. Chiaramente con la chiara intenzione di rendere quanto più comico possibile il tessuto drammaturgico.

Cercando – al tempo stesso – di lasciare intatta la carica ironica del testo, destinandola ai suoi scopi minimi (se non di critica sociale) quanto meno, di riflessione.

Il Teatro Stabile Nisseno da quasi 30 anni oramai, cerca di raccontare frammenti di verità attraverso lo strumento del divertimento: sia esso nel segno della commedia, che in quello, più surreale e fisico, della farsa.

Protagonisti della commedia saranno :

Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Giuseppe Minnella, Raimondo Coniglio, Anna Polidoro, Luca Lombardo. La regia è di Giovanni Speciale, assistente alla regia Antonio Stella, costumi e scenografia Laboratorio Teatro Stabile Nisseno, audio e luci D.L.Q. di Aldo Miserandino.