Delia. Dedicato un cippo a suffragio di un aviere morto sui cieli di Delia nella Seconda guerra mondiale

DELIA. E’ arrivato da parte di un familiare di un aviere dell’Aeronautica militare abbattuto a Delia in occasione della Seconda Guerra mondiale al quale l’amministrazione comunale ha dato degna sepoltura. In una nota il familiare dell’aviere morto a Delia ha sottolineato:

“Ringrazio pubblicamente anche a nome della mia famiglia, il sindaco di Delia (CL) Gianfilippo Bancheri per la sensibilità, il rispetto umano ed istituzionale e la sua disponibilità dimostrata negli anni e per aver dato degna sepoltura e tributato il più alto riconoscimento (dedicandogli un cippo in suffragio), ad un aviere dell’Aeronautica Militare abbattuto nei cieli di Delia (Sicilia) durante la seconda guerra mondiale”.

L’aviere Pietro Lauriola

L’aviere era Pietro Lauriola, era di Vico del Gargano, era classe 1921 e morì a 20 anni nel 1941. “Zio Pietro – ha concluso – fratello di mio padre, è stato degnamente ricordato e commemorato. Ringrazio anche l’amico Giuseppe Borzellino per il certosino lavoro di ricerca storica e per la foto che mi ha appena inviato”.