Caltanissetta, venerdì il Quartetto di clarinetti Ibleo al concerto di “Amici della musica”

Quarto appuntamento con la 71^ stagione concertistica promossa dall’associazione “Amici della musica” di Caltanissetta, direttore artistico il maestro Crocifisso Ragona e presidente Massimo Pastorello, in collaborazione con I.I.S.S.”Manzoni-Juvara” di Caltanissetta.

Il quarto appuntamento della stagione concertistica si terrà venerdì 3 novembre alle ore 18,15 presso l’auditorium del liceo musicale “A.Manzoni-F.Juvara” di Caltanissetta, con ingresso libero.

In programma per il quarto appuntamento, il concerto del quartetto di clarinetti Ibleo, gruppo musicale composto dai clarinettisti: Ficili Jessica, Nigro Mariacristina, Bryan Farese e Salvatore Licata.

Programma concerto “Quartetto di clarinetti Ibleo”

Le petit negre – C. Debussy

Suite Fanciullesca – S. Schembari

Indiana – J. Perez

The entertainer – S. Joplin

The tale of Viktor Navorskj – J. Williams

West side story – L. Bernstein (S. Schembari) Moonlight serenade – G. Miller

Gabriel’s Oboe – E. Morricone

Indiana Jones – J. Williams (J. Perez) Moment for Morricone – E. Morricone

Quizas Quizas Quizas – O. Farres

Suspiros de Espana – M. A. Alvarez Alonso La matassa (Pizzini) – P. Buonvino

Tico tico – Z. De Abreu Libertango – A. Piazzolla.

Curriculum “Quartetto di Clarinetti Ibleo”

“Quartetto di Clarinetti Ibleo” è un gruppo musicale composto da clarinettisti provenienti da diversi Paesi e Città della Provincia di Ragusa. Nasce nell’Ottobre 2020 dall’idea delle Maestre Mariacristina Nigro e Jessica Ficili, e parte dapprima come un Trio. Dopo i primi lavori-prova il trio ha deciso di allargare il gruppo invitando altri giovani Clarinettisti che hanno intrapreso lo studio professionale dello strumento, diplomati, laureati e laureandi presso i vari conservatori d’Italia. Questi giovani Clarinettisti hanno tanto da dire con la loro musica, arte e passione che curano sin da bambini. Tutti con esperienza pluridecennale nelle varie Bande Musicali e Orchestre di Fiati della provincia Iblea, adesso vogliono creare il loro angolo musicale portando avanti la cultura clarinettistica!!

Si sono esibiti in diversi eventi musicali come il concerto di Natale 2020 del gruppo “Arsonorum”; contano più di 5 video musicali che spaziano dal repertorio originale per questa formazione a trascrizioni di brani operistici e colonne sonore di personaggi illustri della cultura clarinettistica, come ad esempio il M* Salvatore Schembari; hanno riscosso molto successo con il concerto svolto in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Rosario a Pozzallo il 9 Ottobre 2021, eseguendo musiche del M* Mons. Frisina; hanno partecipato alla stagione concertista estiva 2022 dell’associazione “Amici della Musica – G. Navarra” di Gela presso le Mura Federiciane e per ultimo, hanno riscosso molto successo per il concerto di Santa Cecilia 2022 organizzato dal Comune di Scicli presso Palazzo Spadaro, eseguendo brani ed arie tratte dal repertorio operistico. I Membri:

Jessica Ficili (I clarinetto): Jessica Ficili nata a Ragusa il 15/01/96 residente in Via Togliatti 1 (Scicli – RG) ha iniziato gli studi musicali all’età di 8 anni sotto la guida del maestro Girolamo Manenti, dapprima con l’obiettivo di entrare a far parte della banda del paese, e successivamente appassionata sempre più alla musica decide di avviare gli studi per il conservatorio.

A 13 anni supera gli esami di ammissione al conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, entrando a far parte della classe del Prof. Salvatore Ciccotta. Nel 2015 ottiene il compimento inferiore e l’anno successivo il diploma di vecchio ordinamento in clarinetto.

Fa parte del Sicily Denner Clarinet ensemble, diretto e portato avanti dal maestro Ciccotta, insieme a clarinettisti provenienti da diverse province della Sicilia.

Svolge attività bandistica in maniera attiva anche in diverse bande della provincia grazie alle quali ha avuto la possibilità di partecipare a festival Internazionali in Abruzzo, a Cisternino, in Puglia. Nel corso degli anni ha preso parte a diverse masterclass tenute dallo stesso insegnante, Salvatore Ciccotta, e due invece con grandi clarinettisti di fama internazionale, quali Giovanni Punzi (primo clarinetto solista dell’orchestra di Copenaghen) e Paolo Beltramini (primo clarinetto dell’orchestra della Svizzera Italiana e docente di clarinetto al conservatorio di Pavia).

Nel Gennaio del 2018 insieme al Sicily Denner Clarinet Ensemble ha partecipato a un concerto diretto dal maestro Manfredo De Crescenzo a Roma, nel Maggio 2018 ha partecipato alla semifinale del Concorso Nazionale “Crescendo” organizzato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo e al Taormina International Musical Bands Festival con il Corpo Bandistico “V. Bellini” città di Pozzallo. Nel settembre 2018 ha tenuto un concerto insieme al Sicily Denner Clarinet Ensemble a Londra sotto la guida del maestro Peter Fender.

Il 31 ottobre 2018 ha completato il Biennio accademico di secondo livello in Discipline Musicali.

Ha partecipato al Concorso Nazionale “Città di Taormina” e a Concorso Nazionale Bandistico AMA CALABRIA- Rosarno (RC).

Nel maggio del 2019 ha partecipato ad una serie di concerti presso la capitale Belga (Bruxelles). Attualmente fa parte dell’Orchestra Giovanile Sinfonica Siciliana di Palermo.

Mariacristina Nigro (Clarinetto Piccolo in Mib, I Clarinetto, II Clarinetto): classe 1991, inizia lo studio della musica e del Clarinetto all’età di 7 anni sotto la guida del Maestro Girolamo Manenti. Cresciuta nell’ambiente bandistico della città di Scicli e della provincia di Ragusa, nel 2005 viene ammessa al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania nella classe di Clarinetto del Maestro

Vincenzo Di Pietro, che la accompagnerà fino al diploma nel Febbraio 2012. Durante la sua formazione ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali aggiudicandosi sempre Primi premi, Primi premi assoluto e Secondi premi; ha partecipato, inoltre, a numerose rassegne. Durante la sua formazione post-diploma ha seguito Masterclass con rinomati maestri della scena clarinettistica nazionale ed internazionale come ad esempio: Salvatore, Schembari, Enzo Toscano, Alessio Vicario, Nicola Giammarinaro, Milan Rericha, Paolo Beltramini. Infine ha svolto lezioni di perfezionamento della tecnica Clarinettistica con il Maestro Vito Latora. Membro stabile di diverse orchestre di fiati della provincia Iblea e di diversi gruppi da camera, ricopre il ruolo di Piccolo clarinetto in Mib nell’ensemble Sicily Denner Clarinet Ensemble diretto dai Maestri Salvatore Ciccotta e Salvatore Schemabri con il quale ha partecipato a numerose stagioni concertistiche all’estero come ad esempio a Londra, Bruxelles e Mosca. Nel 2020 insieme alla sua collega e amica Jessica Ficili fondano il “Quartetto di clarinetti Ibleo” ritagliandosi una fetta della scena musicale ragusana e riscuotendo molto successo nei vari eventi che li hanno visti protagonisti. Negli anni scorsi ha insegnato clarinetto presso le scuola medie ad indirizzo musicale della provincia di Ragusa, divenendo docente a tempo indeterminato nel Settembre 2020 ed inoltre insegna stabilmente Clarinetto e teoria musicale presso scuole di musica private della città di Scicli.

Bryan Farese (II Clarinetto, III Clarinetto): classe 2005, inizia lo studio della Musica con la chitarra classica all’età di 11 anni seguito dal Maestro Paolo Sciacca, studi che proseguirà con i Maestri: Rossella Di Gregorio, Davide Sciacca e Paolo Rizza. All’età di 12 anni inizia anche lo studio del Clarinetto sotto la guida del Maestro Carmelo Magro, che lo segue tutt’ora. Bryan, in questi anni, ha frequentato diverse Masterclass e Corsi di Chitarra e Clarinetto, con quest’ultimo ha suonato importanti titoli del repertorio Operistico in un’orchestra Sinfonica formata da musicisti provenienti da tutto il mondo.

Inoltre ha partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali aggiudicandosi diversi primi premi, tra cui l’ultimo nel mese di Novembre 2022 “Crescendo International Music Competition” a Padova, che gli ha permesso di partecipare, con altri musicisti provenienti da tutto il mondo, alla finale presso la rinomata e famosa Carnegie Hall di New York ottenendo il primo premio con il punteggio massimo di 30/30.

Martina Terranova (III Clarinetto): Martina Terranova inizia gli studi del clarinetto a 8 anni, svolgendo successivamente l’indirizzo musicale alle scuole medie e frequentando il liceo musicale di Modica, studiando con il professore Mirko Caruso, in questi anni ha partecipato a diversi concorsi, per ultimo il concorso nazionale “I Nuovi Talenti del clarinetto” a Cesena organizzato dall’accademia italiana del clarinetto e con presidente della giuria Corrado Giuffredi ottenendo il secondo premio nella categoria giovani; oltre a numerosi concorsi tenuti nella provincia, tra i quali il concorso “Paolo Ferro” a Scicli conseguendo il primo premio con votazione 98/100. Ha fatto parte per due anni dell’orchestra siciliana di clarinetti diretta dal maestro Marcello Caputo, partecipando al concorso Messina International Clarinet Competition e al fiati festival tenuto a Ferrandina. Ha partecipato per due anni alla masterclass “Professione Orchestra” a Modica svolgendo lezioni con il professore Marcello Caputo, primo clarinetto del teatro “Vittorio Emanuele” di Messina. Quest’anno, terminato il liceo ha svolto l’ammissione presso il Conservatorio “Cantelli” di Novara dove continuerà il suo percorso di studi in clarinetto.

Salvatore Licata (Clarinetto Basso): Salvatore Licata, 20 anni, da Santa Croce Camerina. Vincitore di vari concorsi a livello provinciale, regionale e nazionale, classificandosi sempre tra il primo e primo premio assoluto. Ha inziato la sua carriera di studi con Giuseppe Dugo, per poi proseguire l’esame per entrare al Conservatorio con il massimo dei voti, attualmente studia presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, prima con il maestro Mariano Lucci ( Primo clarinetto del San Carlo, di Napoli) e adesso sotto la guida del Maestro Carmelo Dell’Acqua. Inoltre ha partecipato a varie masterclass con artisti italiani ed europei come ad esempio Nicolai Pfeffer (professore ordinario di clarinetto presso “Talent Music Master Courses University of Music” di Brescia, Italia), Alessandro Carbonare ( Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dal 2003), Giovanni Punzi ( Primo clarinetto del teatro Massimo, di Palermo) e Kevin Spagnolo ( vincitore del primo concorso di Ginevra nel 2018).

Attualmente è membro stabile dell’ensemble di clarinetti “Calamus”, formato da clarinettisti laureati al conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, docenti o ex studenti e di altre formazioni da camera.