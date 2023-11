Caltanissetta, sabato l’esempio di Rosalia raccontato nel libro di Giuseppina Torregrossa

Si svolgerà sabato 25 novembre 2023 dalle ore 18.30, la presentazione del nuovo libro di Giuseppina Torregrossa.

“La santuzza è una rosa” è un romanzo ambientato nel passato e ha come protagoniste due ragazzine palermitane, Viciuzza e Rosalia. Nonostante la miseria che le circonda quando scherzano e si confidano si spande attorno a loro un profumo intenso di rosa. Perché Rosalia non è solo una coetanea di Viciuzza, una ragazzina povera quanto lei, ma è la Santuzza che il popolo invoca nel bisogno.

Viciuzza non ha una madre che le voglia bene e se sul suo piatto arriva qualche fava da farci una purea è grazia ricevuta, ma ha un candore che le privazioni non possono intaccare e che le vale il soprannome di “Babbasuna”. L’incontro con santa Rosalia nel 1614 intreccia un’amicizia che durerà tutta una vita.

A moderare l’incontro con l’autrice, alla libreria Ubik in via J. F. Kennedy, 9 a Caltanissetta, sarà la giornalista Ivana Baiunco.

La presentazione sarà un’opportunità per riflettere sulla forza delle donne e sul coraggio di opporsi a ciò che si ritiene ingiusto senza mai perdere l’amore per la vita e la speranza. Rosalia, opponendosi al matrimonio con Baldovino, diventa un esempio al quale tutte le donne dovrebbero ispirarsi.

“Prima o poi le cose dovranno cambiare”. Un messaggio che acquista maggiore forza soprattutto se veicolato il 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al termine della presentazione è stato organizzato un piccolo rinfresco per festeggiare i 15 anni di attività.