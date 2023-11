Caltanissetta, il poeta Salvatore Amico riceve una menzione d’onore per la sua lirica religiosa in siciliano

Un altro importante riconoscimento è stato assegnato al poeta e scrittore Salvatore Amico.

In occasione della cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” ha ricevuto una menzione d’onore per una lirica in Lingua Siciliana a tema religioso.

L’evento è stato promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Santa Venera di Trappitello a Taormina, realtà guidata dal sacerdote Padre Tonino Tricomi.

Quella che si è svolta è stta una grande serata all’insegna della poesia con tanti poeti provenienti da ogni parte d’Italia.

Quest’anno, in via eccezionale, la cerimonia si è svolta nell’antica Chiesa di Santa Venera e non nella Chiesa “Sacro Cuore di Gesù” a causa di restauri in corso.