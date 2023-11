“BibliotechiAMO. Un volano per l’inclusione”: a Delia un progetto per i diversamente abili

“BibliotechiAMO. Un volano per l’inclusione”. Questo il titolo del progetto di inclusione sociale rivolto ai diversamente abili, che vede la Biblioteca comunale di Delia un luogo di incontro e socializzazione che vedrà bambini, ragazzi e adulti “speciali” protagonisti attivi attraverso l’esperienza e la fruizione dei servizi bibliotecari, la compartecipazione ad attività laboratoriali e ricreative e il coinvolgimento in occasioni di confronto culturale anche comunitario. Un progetto fortemente voluto da questa Amministrazione, ieri presente con tutta la Giunta, elaborato e curato dall’assessore alle politiche sociali, l’Arch. Daniela Gallo assieme alla responsabile della Biblioteca, la Dott. ssa psicopedagogista Giusy Leone, affiancate da un’equipe di operatrici qualificate e che con esperienza sul campo: la Dott. ssa Angela Cacciatore (educatore professionale), la Dott. ssa Morena Gallo (assistente sociale), e le due volontarie che le affiancheranno, Alessia Giorgio (educatore professionale) e Ylenia Di Pasquale. Un evento molto sentito e partecipato da parte degli iscritti nonché dei genitori e degli accompagnatori, i quali ci hanno trasmesso il loro entusiasmo nell’iniziare questo viaggio esperienziale che sarà sicuramente un importante occasione di crescita per tutti.