Tragedia in mare a Gela. La Procura conferma: “Non ravvisabile alcuna ipotesi criminosa, né responsabilità in capo ad alcuno”

Con riferimento al decesso di un uomo di 54 anni originario di Caltagirone avvenuto il 15 ottobre scorso nel mare di Gela la Procura della Repubblica ha reso noto che è stato aperto un fascicolo modello 45 (Fatti non costituenti reato) non essendo ravvisabile alcuna ipotesi criminosa, nè responsabilità in capo ad alcuno, nè vicende su cui delegare attività di indagine.

A confermarlo in una nota è stato il procuratore Lucia Musti che ha aperto un fascicolo per “fatti non costituenti reato”. Nella nota il procuratore ha colto l’occasione per evidenziare il comportamento dei militari della capitaneria di porto intervenuti gettandosi in mare per cercare di salvare il malcapitato nonostante le condizioni sfavorevoli.

“Alla capitaneria di porto giunga il ringraziamento della Procura – conclude la nota – per l’altissimo senso civico dimostrato a fronte della messa in pericolo delle vite di entrambi i militari”.