Sommatino. Si dimette l’assessore Gero Palermo: “Resta immutato l’appoggio all’amministrazione comunale”

SOMMATINO. L’assessore Gero Palermo ha rassegnato le sue dimissioni, condivise dal Sindaco Letizia, pur rimanendo immutato l’appoggio all’amministrazione comunale.

La decisione, come ha spiegato lo stesso sindaco è legata a motivi personali e professionali. “Nel corso degli ultimi mesi, infatti, per l’ormai ex assessore Palermo, è stato davvero faticoso e problematico riuscire a conciliare impegni professionali e privati con un’azione amministrativa efficace e continua. Impegni, tra l’altro, che nei mesi a seguire, non gli avrebbero dato spazio per poter svolgere contemporaneamente le sue funzioni pubbliche e la sua attività professionale con la dovuta serenità”.

Per questo motivo l’assessore ha ritenuto doveroso prendere questa sofferta decisione di restituire le deleghe affidategli. “ All’ assessore Palermo – ha concluso – vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, per la sua disponibilità, serietà e onestà. Ma lo ringraziamo, soprattutto, sul piano umano. È stato bello lavorare insieme per il bene di Sommatino. Siamo certi che anche in futuro non farà mancare il suo contributo, seppur in maniera diversa”.