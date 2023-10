Sicilia, Disabili gravissimi: “continua l’erogazione dei contributi di sostegno”

Quasi 16 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di settembre 2023. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha infatti impegnato la somma di 15.972.600 euro, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

«Dopo aver provveduto, nello scorso mese di luglio, ad erogare in anticipo, anche il beneficio relativo al mese di agosto, adesso gli uffici dell’assessorato hanno predisposto il mandato di pagamento per il mese di settembre – dichiara l’assessore Nuccia Albano -. Continua, così, puntualmente l’erogazione del sostegno a migliaia di persone in condizione di grave deficit, favorendo la possibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare e domestico, migliorando la qualità della vita ed evitando il ricovero in strutture sociosanitarie».

I fondi saranno destinati a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di giugno risultano oltre 13mila.