Serie D. Pari esterno prezioso 1-1 per la Sancataldese a Castrovillari con il gol di Papotto

Tutto in tre minuti tra Castrovillari e Sancataldese. Prima i calabri sono passati in vantaggio su calcio di rigore all’84’ con Varela, poi i verdeamaranto di capitan Calabrese (nella foto) l’hanno recuperata all’87’ con Papotto riuscendo così a conquistare un pari che vale oro e che costituisce un punto guadagnato per la Sancataldese.

In campo la partita è stata molto combattuta tra due squadre che ci hanno messo tanto cuore e e carattere. Dopo un primo tempo anonimo sia dall’una che dall’altra parte, nel secondo tempo s’è visto qualcosa in più e la partita è finalmente decollata offrendo qualche emozione in più.

La Sancataldese, seguita e sostenuta da un piccolo gruppo del Commando Neuropatico, dopo un secondo tempo accettabile, a pochi minuti dalla fine ha subito la rete del vantaggio calabro. E’ stato a quel punto che la squadra ha avuto una reazione d’orgoglio che le ha permesso di pervenire quasi subito al pari con Papotto che ha permesso alla Sancataldese di conquistare un punto prezioso per la sua classifica.

La Sancataldese ha ora 12 punti in classifica e domenica prossima riceve in casa la Vibonese terza in classifica con l’obbligo di provare a vincere per allontanarsi quanto più possibile dalla zona play out. (Foto Sancataldese Calcio Official)