Sconfitta casalinga per la Nissa Rugby, l’allenatore Lo Celso: “Una gioia tornare a giocare al Tomaselli”

Si è conclusa con una sconfitta la prima gara stagionale al “M. Tomaselli” di Caltanissetta della Nissa Rugby. Il quindici nisseno che avevo esordito in trasferta con una vittoria nella prima giornata del campionato di serie C, si è dovuto arrendere al quotato Palermo che si è imposto per 55 a 3.

Una gara giocata a testa alta dai beniamini di casa, sostenuti da un gioioso pubblico con molti bimbi e tante famiglie, ma che poco hanno potuto contro i palermitani che nella scorsa stagione aveva sfiorato la B e che quest’anno riparte con i favori del pronostico per la vittoria del campionato.

Il tecnico Andrea Lo Celso ha ribadito: “Onestamente ero cosciente che non avremmo mai potuto fare risultato. Il Palermo già dall’anno scorso dimostrava di essere di un livello superiore a tutti gli altri club della serie C. Meritano davvero di vincere quest’anno i playoff e salire in serie B e tutti noi di certo facciamo il tifo per loro. Nonostante il risultato negativo, oggi è stata una giornata molto importante per noi. Siamo ritornati a giocare in casa “nostra”. Oggi il Tomaselli era stupendo, nella sua veste da rugby ed è stato lo scenario ideale di una giornata all’insegna di quei principi che solo il rugby può dare. Tante famiglie, tanti bambini, tanti tifosi che fino alla fine ci hanno sostenuto. Noi siamo felici così. Ci curiamo le ferite e da martedì saremo già in campo per preparare la partita di domenica prossima che giocheremo ancora una volta al Tomaselli e questa volta vogliamo fare risultato. Ringrazio tutti i miei atleti, nonostante il risultato hanno dimostrato coraggio, caparbietà e voglia di non mollare mai. Grazie a tutti!”.

L’A.S.D. Rugby Palermo ha ringraziato per l’ospitalità tutto l’ambiente del Nissa Rugby, in particolare il Presidente Stefano Massari ha sottolineato l’ospitalità della famiglia Lo Celso per le belle parole spese in settimana che confermano e rinsaldano l’amicizia tra le due società.

NISSA RUGBY: 1 Bruno (vk), 2 Ilardo, 3 Agozzino 4 Wandji, 5 Lo Celso, 6 Palumbo, 7 Famiano, 8 G. Messina, 9 Tringali, 10 Di Maura, 11 Severino, 12 D.Messina, 13 Tchomtchoua, 14 Calì, 15 Giunta (k). A disposizione: 16 Giusto,17 Mendoza, 18 Lipani,