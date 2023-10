San Cataldo, Le Spighe: “Degrado e abbandono alla villa comunale”

I consiglieri comunali del gruppo “Le Spighe” denunciano il degrado e l’abbandono della villa comunale di San Cataldo. Lampante l’incuria dello spazio destinato a verde. Pericolanti le strutture murarie. Impercorribili i viali. Con la conseguenza di un “concreto rischio di caduta a causa delle precarie condizioni della pavimentazione in molti punti completamente rovinata o riparata alla meno peggio”.

I bagni, inoltre, sono ormai chiusi con un pannello in legno “che ricorda le abitazioni abbandonate dopo una calamità naturale”. Sono numerose le segnalazioni ricevute da parte di privati cittadini, soprattutto di persone anziane e genitori che abitualmente frequentano con i loro bambini la villa comunale.

“In effetti – afferma il consigliere Massimo Emma – basta fare un giro per rendersi conto di persona che la villa si presenta ai visitatori in pessime condizioni igienico-sanitarie, con rifiuti abbandonati e cestini di raccolta penzolanti se non addirittura divelti dal paletto di appoggio. Eppure solo sei mesi fa questa amministrazione si faceva vanto sui social della riqualificazione della fontana collocata all’interno della villa e con smisurata enfasi annunciava spruzzi di acqua cristallina ed effetti spettacolari di luci. È evidente – continua il consigliere de Le Spighe – che quello che veniva presentato come il primo di una serie di interventi (costato ai sancataldesi oltre 6.500 euro) sia rimasto l’unico e il solo. Proprio la fontana dagli spruzzi di acqua cristallina rappresenta oggi il fallimento di quel progetto di restituzione alla città di una villa comunale che aveva nella sua bellezza il motivo di orgoglio di tutta la città poiché invidiata dai comuni limitrofi”.

Di qui l’interrogazione del gruppo “Le Spighe” a firma di Massimo Emma, Chiara Fulco e Mario Lupica sulla programmazione dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della villa, oltre che sull’eventuale cronoprogramma degli interventi già previsti. I consiglieri chiedono che l’amministrazione Comparato chiarisca inoltre “quali interventi di manutenzione e di pulizia della fontana sono stati eseguiti dopo il suo ripristino”” avvenuto a marzo scorso. E “quanti e quali dipendenti comunali sono addetti alla manutenzione ordinaria della villa”.