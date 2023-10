San Cataldo. Lavori al serbatoio Giorgibello Basso: Caltaqua rimodula il piano di distribuzione idrica

SAN CATALDO. A causa del protrarsi degli interventi in corso presso il serbatoio Giorgibello basso, nel territorio del comune di San Cataldo, nell’ambito del più ampio programma di lavori di pre-localizzazione delle perdite – aggiornamento GIS e SMART serbatoi, la distribuzione a San Cataldo subirà uno slittamento di ventiquattro ore.

Pertanto Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha rimodulato la distribuzione secondo il piano qui di seguito specificato in dettaglio:

– Oggi, mercoledì 18 ottobre, zone Platani, Pizzo Carano alto e Don Bosco;

– giovedì 19 ottobre: zone Tigli e Pizzo Carano basso;

– venerdì 20 ottobre: zone Sicilia e Pizzo Carano alto;

– sabato 21 ottobre: accumulo.

Gli interventi in corso rientrano nel programma dei lavori di digitalizzazione, distrettualizzazione, controllo delle pressioni in rete, monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua, implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo finalizzati alla riduzione delle perdite in 22 comuni dell’Ati di Caltanissetta” (ID 300) periodo 2022-2023.