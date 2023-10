Plauso all’Asp di Caltanissetta delle segreterie Cisl Fp, Cgil fp, Uil Fp, Nursing Up, Fials e Nursind per approvazione nuovo regolamento di conferimento incarichi

Le segreterie di Cisl Fp, Cgil fp, Uil Fp, Nursing Up, Fials e Nursind manifestano la propria soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Asp Caltanissetta del regolamento per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e professionale per i professionisti dell’area della salute e dei funzionari, dell’area degli assistenti e dell’area degli operatori.

Le organizzazioni accolgono favorevolmente quanto fatto dalla direzione aziendale, che ha permesso di raggiungere un risultato di cui beneficerà il personale afferente all’area degli operatori, a quella degli assistenti e all’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

“Si tratta di un risultato importante, raggiunto dopo diversi mesi di lavoro – spiegano in una nota Antonino Guagenti, Lino Salanitro, Pietro Di Prima, Gioacchino Zuppardo, Giuseppe Provinzano e Angelo Polizzi – che ha visto impegnate le nostre organizzazioni sindacali in sinergia al personale dello staff della Direzione Aziendale nella redazione del regolamento di cui l’Asp era sprovvista da oltre un decennio.

Un documento che consentirà di regolare l’attribuzione degli incarichi al personale sanitario che, in tutti questi anni, unicamente per spirito di sacrificio ed abnegazione, ha spesso assunto ruoli senza che vi fosse un atto di indirizzo che li individuasse come responsabili di tale mansione, assumendosi quindi responsabilità senza alcun corrispettivo economico.

Questo obiettivo raggiunto – conclude la nota – ci permette di tracciare finalmente una strada chiara e netta individuando le necessarie figure con i relativi pesi economici individuati attraverso dei parametri valutativi di complessità che andranno ad incidere sul relativo aspetto economico del professionista impegnato. L’attribuzione di tali incarichi consentirà di avere un organizzazione del lavoro più efficace e produttiva”.