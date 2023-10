Palermo, proroga del reddito di cittadinanza di un mese per gli aventi diritto

“Le famiglie che hanno il diritto di mantenere il reddito di cittadinanza potranno beneficiare di una proroga fino al 30 novembre per la presa in carico da parte dei servizi sociali”. E’ quanto sottolinea in una nota l’assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del comune di PALERMO, Rosi Pennino. “Grazie all’incontro tenutosi a PALERMO tra l’Assessorato Politiche Socio-Sanitarie e il vice ministro Maria Teresa Bellucci, promosso dal vice sindaco Carolina Varchi, è stata accolta la richiesta di proroga giunta dall’Amministrazione Comunale, da parte del Governo Nazionale – spiega l’assessore Pennino -. Da PALERMO, grazie alla proposta che ho portato avanti, siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato, che certamente darà respiro ai servizi sociali impegnati nell’attività di presa in carico e rasserenerà molte persone che hanno diritto alla prosecuzione del beneficio del reddito cittadinanza, ma che rischiavano di restare fuori per via della scadenza prossima. Un bel lavoro di squadra, portato avanti con il vice sindaco, che ringrazio per la costante capacità di ascolto sui temi del sociale e che ci ha consentito di interloquire direttamente con il Governo Nazionale”.