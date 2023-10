Mussomeli, traguardo storico raggiunto a settembre raccolta differenziata: 80,13%

MUSSOMELI – 80,13% il traguardo raggiunto nella raccolta differenziata. Così il sindaco on.le Giuseppe Catania: “Sono davvero felice di condividere insieme alla mia squadra e a tutti i miei concittadini l’incredibile traguardo raggiunto in termini di raccolta differenziata nel mese di settembre 2023. In questo mese il comune di Mussomeli ha, infatti, superato la percentuale straordinaria dell’80%, esattamente 80,13%. Si tratta di un traguardo storico per la cittadina di Mussomeli, inimmaginabile fino a qualche anno fa, a riprova che con unna pianificazione efficace, un modello organizzativo efficiente e con le giuste azioni di sensibilizzazione e, quando è il caso, di repressione ogni obiettivo è raggiungibile. Possiamo dire, senza tema di essere smentiti, di rientrare, ormai e a pieno titolo, tra i comuni più virtuosi avendo raggiunto una percentuale tra le più alte registrate in tutta la Sicilia. E’ un dato che fa onore a tutti i mussomelesi. I risultati, incontrovertibili, ci dicono che a Mussomeli la raccolta differenziata funziona e che migliora la qualità dell’ambiente, sostiene l’economia circolare e consegna alla comunità intera una città più pulita. Ringrazio pertanto tutta la mia squadra, la SRR, la ditta e gli operatori che si occupano del servizio e, più di ogni altro, i miei concittadini per il loro impegno e per il loro senso di responsabilità nel seguire le regole di civiltà che la raccolta prevede”