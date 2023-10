Mussomeli, “Poesie sparse” nella serata culturale al “Trabia”. Applauditissimi i poeti.

MUSSOMELI – Le poesie che parlano che si sentono e che si ascoltano: in sintesi, la serata del venerdì del Circolo Trabia-Emiliani Giudici con le “Poesie sparse. è sembrata essere volata subito, quando invece il pubblico presente è rimasto piacevolmente inchiodato sulle sedie, intento e silenzioso ad ascoltare i bravissimi poeti di casa nostra che con tanta disinvoltura, serenità e con palese compiacimento hanno animato la serata suscitando emozioni, apprezzamenti ed applausi. Il saluto di benvenuto è stato dato dal presidente del “Trabia Calogero Mistretta che ha ceduto il microfono alla coinvolgente e colta coordinatrice della serata Rita La Monica, presidente della BCSicilia di Mussomeli. Nel piccolo salotto delle poesie, in fondo al salone, hanno trovato posto i poeti Franco Maida, Peppe Messina, Giacinta Marchione, Sofia Castiglione, Maria Nucera e Marielle Navarra, a cui si sono aggregati nella recita delle poesie la professoressa Graziella Mingoia e l’attore Giuseppe Navarra, che hanno saputo captare l’attenzione dei presenti. Le note del Maestro Stefano Indelicato hanno felicemente accompagnato la recita dei brani poetici.Una piacevole serata, dunque, ricca di contenuti, in cui, fra il pubblico, è emersa l’unanime condivisione che le Poesie “servono.”. Il rinfresco finale e l’invito ai prossimi appuntamenti hanno concluso la serata.