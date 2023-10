L’imprenditore Savio Ferreri entra ufficialmente a far parte del Consiglio di Amministrazione della Nissa

L’imprenditore nisseno Savio Ferreri è entrato ufficialmente nella Nissa. Lo ha fatto con un passaggio ufficiale, davanti al notaio Cecilia Romano. Qui, in presenza del presidente Luca Giovannone, ha acquisito il 10% delle quote diventando un importantissimo azionista. Il presidente Luca Giovannone mantiene il 61% delle quote. Vice presidenti Luigi Giorgio e Savio Ferreri. Nel consiglio di amministrazione anche il direttore generale Vincenzo Cancelleri e Lorenzo Giovannone.

Per Savio Ferreri si tratta di un gradito ritorno alla Nissa di cui, per un breve periodo, è stato presidente. Imprenditore lungimirante e serio, ha sempre portato avanti le sue attività riuscendo a primeggiare per impegno, passione e volontà. Ferreri, comunque, in questi anni ha voluto anche alimentare la sua passione per lo sport. Una passione che lo ha portato a dirigere non solo la Nissa, ma anche la Nissa Futsa, società di calcio a 5 che ha portato fino alla serie B creando entusiasmo e passione attorno ad essa.

Insomma, un imprenditore di razza, ma anche un lungimirante dirigente sportivo che è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Nissa proprio per dare il suo fondamentale apporto alla causa biancoscudata. Savio Ferreri, che ha ricevuto i complimenti del presidente Giovannone e del mondo Nissa, ha inteso ribadire che lui darà il proprio contributo alla squadra di calcio della sua Città affinché la stessa possa approdare nelle categorie che merita.