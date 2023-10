La storia. Donna vittima di violenza, protetta da centro antiviolenza e assistita da un tutor, potrà aprire una lavanderia stireria

Una donna vittima di violenza, protetta da un

centro antiviolenza e assistita da un tutor, potrà aprire una lavanderia

stireria nel Lazio meridionale, costruendo un proprio futuro con un

progetto valutato da esperti che le consente di acquisire la dipendenza

economica e di completare il percorso di liberazione dalla violenza

domestica.

E’, infatti, stato deliberato a suo favore il primo “Microcredito di

libertà” in Italia dell’importo di 50mila euro. E’ un microcredito

imprenditoriale messo a disposizione in tutto il Paese da Fidimed,

intermediario finanziario nazionale 106 vigilato da Bankitalia di

matrice confindustriale (che è stato il primo ad aderire a questa

iniziativa sociale) e garantito da Mediocredito centrale.

Il prestito ha una durata di sette anni con tasso azzerato

dall’intervento dell’Ente nazionale per il Microcredito, gestore di

questo progetto sociale del Dipartimento Pari opportunità in

collaborazione con Caritas, Abi e Federcasse.

Il microcredito imprenditoriale interviene in favore di donne vittime di violenza protette da centri antiviolenza in case rifugio e che, assistite da un

tutor, presentano un progetto per avviare una propria impresa.

A darne notizia è stato Marco Paoluzi, Responsabile coordinatore

dell’area Credito e Banche dell’Ente nazionale per il Microcredito,

intervenuto all’inaugurazione della sede romana di Fidimed, nel cuore

della Capitale, in via XX Settembre, 89, a pochi passi dal ministero

dell’Economia, da Bankitalia e dal Quirinale, con una cerimonia che ha

visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni,

delle banche, del mondo imprenditoriale e delle professioni.

“La misura del microcredito imprenditoriale sta andando molto bene,

abbiamo ricevuto numerose domande che stiamo valutando – ha riferito

Paoluzi – e questo grazie alla tempestiva candidatura di Fidimed che ci

consente di erogare in tutto il Paese. La dipendenza economica è la base

che costringe le vittime a rassegnarsi alla sottomissione. Noi offriamo

loro la possibilità di costruire un futuro libero da dipendenze, con un

progetto fatto bene, garantito e con dei tutor che assistono le

neoimprenditrici durante l’intero percorso. Questa misura è anche un

forte stimolo all’occupazione: infatti, per ogni microimpresa che nasce

si creano 2,3 posti di lavoro, compreso quello dell’imprenditrice”.

Fabio Montesano, A.d. di Fidimed, ha commentato: “Con l’apertura a Roma

completiamo il programma di espansione nazionale di Fidimed previsto

quest’anno.

Ma non finisce qui, perché il nostro piano industriale

prevede nel 2024 ulteriori aperture. Infatti, mentre il sistema bancario

chiude sportelli, noi inauguriamo nuove sedi per rafforzare il nostro

ruolo sociale che è quello di essere al fianco delle imprese nel loro

territorio e di sostenerle in questo momento di difficoltà, con prodotti

veloci e in grado di soddisfare ogni esigenza. Il ‘Microcredito di

libertà’, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha un forte impatto sociale perché permette alle donne di

emanciparsi dalla violenza grazie al sostegno finanziario ad un progetto

costruito insieme a noi. Ma col microcredito ci rivolgiamo anche alle

startup e ai giovani che vogliano avviare un’attività imprenditoriale o

professionale per rivitalizzare i centri storici”.

Per Giuseppe Pignatelli, responsabile Divisione Imprese di Banca

Progetto, “l’esperienza del finanziamento in pool tra una Banca come la

nostra e un confidi come Fidimed è unica nel mercato finanziario

nazionale, ci ha permesso di raggiungere anche il segmento delle micro e

piccole imprese nel quale non eravamo specializzati e ha dato ottimi

risultati che ci consentono di guardare al futuro con ottimismo, tant’è

che il progetto ‘Easy Plus’ ha ottenuto il premio nazionale ‘Imprese

vincenti’ di Confindustria”.

Giancarlo Abete, vicepresidente di Federconfidi, ritiene che “l’apertura

di Fidimed a Roma sia un punto di arrivo e un punto di partenza, perché

giungere nella Capitale dopo le presenze in Sicilia, Novara, Napoli,

Bari e Milano, dimostra che c’è un progetto organico di crescita che non

solo copre vuoti sul territorio lasciati dal sistema bancario per

mantenere il contatto fisico e l’interfaccia con l’imprenditore, ma

anche stimola l’intero settore dei confidi a sviluppare una

trasformazione nella direzione di meglio interpretare le esigenze degli

imprenditori attraverso una rete commerciale sempre più diffusa e

capillare”.

Infine, Andrea Miccio, responsabile direzione Finanza d’impresa di Banca

del Fucino, ha annunciato: “Con Fidimed, con cui collaboriamo per la

finanza agevolata, abbiamo istituito un nuovo servizio capace di

informare e accompagnare le imprese verso tutte le opportunità di

finanza agevolata. Con Fidimed abbiamo cominciato in Sicilia, dove è

attivo un bando per sostenere le Pmi che fanno investimenti sostenibili

4.0”.