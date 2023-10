Italia Viva. Il 15 ottobre congresso nazionale, regionale e provinciale. Per la provincia di Caltanissetta candidato alla guida del Partito è Giuseppe Ventura

Domani 15 ottobre si celebrerà il congresso nazionale, regionale, provinciale di Italia Viva. Domenica scorsa sono state ufficializzate le candidature alla guida del partito e le relative linee programmatiche. Si voterà nella sola giornata di domenica dalle 10 alle 20, preliminarmente in molte città si terranno le assemblee di partito con i tesserati e i simpatizzati. Al voto possono accedere, invece, solamente i tesserati.

Alla guida del partito nazionale la candidatura unitaria è quella di Matteo Renzi, per la Sicilia pure candidatura unitaria con Davide Faraone. Ogni provincia poi eleggerà il proprio coordinatore provinciale. Per la città Metropolita di Messina in campo c’è Dafne Musolino, per la città Metropolitana di Catania Giuliano Mulè, per la città Metropolitana di Palermo Toni Costumati.

I coordinatori provinciali candidati alla guida del partito sono: per Agrigento Cristina Scaccia, per Caltanissetta Giuseppe Ventura, per Trapani Nicolò Rizzo, per Palermo Giandomenico Lo Pizzo, per Catania Giusy Infantino, per Enna Francesco Alloro, per Messina Massimo Simeone, per Ragusa Marianna Buscema, per Siracusa Alessandra Furnari. Il congresso di domani sarà una operazione di democrazia interna e partecipata, un appuntamento di festa per gli iscritti al partito e un momento di programmazione per gli appuntamenti elettorali futuri. (Foto Quotidiano di Gela).