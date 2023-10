Il Nisseno Peppe Tambè porta a Firenze la sua mostra fotografica “Donne… tra luci e ombre”

Una tappa straordinaria per il fotografo Peppe Tambè che porta i suoi ritratti di donne nel capoluogo toscano.

Firenze si prepara ad accogliere un’emozionante esposizione fotografica che cattura la bellezza al femminile attraverso l’occhio sensibile di un fotografo siciliano.

L’artista nisseno cattura la luce, l’ombra e l’espressione delle sue muse in modo da rivelare il fascino e il mistero femminile. Ogni ritratto è una porta per cogliere sfumature del viaggio nell’universo delle donne attraverso la loro unicità. 4 ritratti saranno dedicati alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donnesche si celebra il 25 novembre.

La mostra sarà ospitata a Palazzo Vettori, sede della Kent State University che si trova a due passi dalla cupola del Brunelleschi. Il campus fiorentino dell’università statale dell’Ohio

rappresenta un ponte culturale fra Europa e Stati Uniti abitato da studenti che vengono ad immergersi nella cultura italiana.

Il triangolo virtuoso fra il fotografo nisseno, la capitale del rinascimento e la prestigiosa università statunitense offre un’occasione speciale voluta da Fabrizio Ricciardelli il direttore della Kent Florence che promuove bellezza e conoscenza a cavallo di due mondi.

Il comune di Firenze offre il patrocinio all’evento attraverso il suo famoso stemma.