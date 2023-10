Gela ha un fertile primato regionale: create all’IC Don Bosco ben 5 sezioni “primavera”

C’è un Istituto Comprensivo , a Gela, che vanta un primato regionale quello di avere il maggior numero di sezioni primavera in un’unica scuola statale.

È l’Istituto Comprensivo “Don Bosco”. Dirigente scolastica da undici anni è Rosalba Marchisciana intervenuta nel pomeriggio ad uno degli incontri ospitati nell’Arena dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nell’ambito della seconda edizione siciliana di Didacta Italia in corso da oggi e sino a sabato 14 ottobre.

“Un’occasione per evidenziare le buone pratiche rivolte ai bambini della fascia 0-6 anni e per sensibilizzare il mondo della scuola e i comuni alla diffusione del decreto legislativo 65 del 2017, leva strategica per combattere la povertà educativa e prevenire la dispersione scolastica esplicita ed implicita”, dice Patrizia Fasulo, referente per l’Area Infanzia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.