Cronoscalate, il 19enne nisseno Marco Nicoletti vince la Castellana ad Orvieto e si laurea Campione Italiano Velocità Montagna

Probabilmente ricorderà per tutta la vita questa calda domenica di ottobre il giovane pilota nisseno Marco Nicoletti. Il diciannovenne nisseno oggi, vincendo la classe NS con la sua Peugeot 106 1600 alla finale nazionale della 50ma edizione della cronoscalata “La Castellana” di Orvieto, si e laureato campione italiano del trofeo Italiano Velocità Montagna 2023. Anche in terra umbra Marco Nicoletti ha dimostrato il suo grande talento, mettendosi alle spalle i suoi valenti avversari. Il cronometro, qui ad Orvieto, ha stabilito che il ragazzino di Caltanissetta , educato, serio e “bravu carusu” é campione Italiano. La sua cavalcata trionfale, iniziata a Linguaglossa nell’aprile di quest’anno, dove alla sua prima gara esordì con una gran vittoria, si conclude alla “Castellana di Orvieto” indossando la corona d’alloro simbolo del trionfo tricolore. “Marcuccio”, così lo chiama chi gli vuole bene per la sua semplicità e genuinità, ha portato a termine una stagione esemplare. Dieci cronoscalate con ben 5 vittorie e 5 secondi posti. Risultati questi che hanno consacrato il talento del giovane pilota nisseno.

E si, Marco è uno di quei ragazzi con i quali è piacevole trascorrere del tempo. Educato al rispetto degli avversari e consapevole che ogni curva di un percorso di gara nasconde delle insidie, vive i suoi risultati con semplice e genuina passione, quella stessa passione in comune con papà Giuseppe, per tutti gli amanti del motorsport nisseno Peppe Nicoletti, forte pilota soprattutto nei Rally, che ha saputo trasferire al figlio Marco la grinta, la tecnica e la giusta serenità per affrontare da protagonista le Cronoscalate del TIVM.



Forte l’emozione dinanzi ai propri amici, quando l’8 settembre di quest’anno trionfava alla 68ma Coppa Nissena, e veniva consacrato campione TIVM Sud mettendo tutti in riga i forti avversari incontrati tra Sicilia e Calbria. Ma già i precedenti successi di Linguaglossa, Giarre, e Sila lo avevano abituato al gradino più alto del podio, il tutto vissuto con naturalezza. Belle le lacrime del parco chiuso di Caltanissetta, cariche di grande emozione, che accompagnarono l’abbraccio tra Marcuccio e sua papà Peppe Nicoletti. Le stesse lacrime che oggi irrorano le foglie d’alloro del neo campione italiano.

























Non solo talento e consigli di papà Peppe, ma anche la grande esperienza ed amicizia di Calogero Lombardo e la sua Blue Project che hanno garantito sempre una Peugeot 106 sempre efficiente e pronta ed all’altezza delle capacità di Marco Nicoletti. Come non dare merito ai “sacrifici” e soluzioni tecniche di Calogero, l’abnegazione di Giannino, il sempre operativo Antonio e quanti in queste 10 splendide gare, hanno dato il loro contributo, piccolo o grande non importa, ma lo hanno dato.



Quella di Marcuccio, non è solo il trionfo di un giovane forte e talentuoso pilota siciliano, e anche la vittoria della sua famiglia, sempre presente ed appassionata, dei suoi amici ma anche e soprattutto è la vittoria della Città che gli ha dato i natali: Caltanissetta. Grazie Marcuccio, i nisseni ti sono grati.