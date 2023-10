Controlli della Polizia di Stato nel Nisseno per prevenire le “stragi del sabato”: automobilista denunciato; 2 patenti ritirate

La Polizia di Stato in vista della Giornata mondiale del “ricordo delle vittime della strada”, che avrà luogo il 19novembre, ha implementato i servizi finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psico-fisica. Nell’ambito di tale iniziativa, nel fine settimana appena trascorso, a Gela la Polizia Stradale congiuntamente a personale della Questura, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Sanitario, ha incrementato i controllo finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope per prevenire le c.d. “stragi del sabato”.

Una persona è stata denunciata per guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti; sono state controllate 46 persone e 24 veicoli, ritirate 2 patenti di guida, 1 carta di circolazione ed elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada. Il dispositivo speciale e congiunto ha garantito i controlli ritenuti di assoluta importanza nell’ambito della quotidiana azione di prevenzione degli incidenti stradali, mirando al contempo alla sensibilizzazione degli utenti.