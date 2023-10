Caltanissetta: venerdì passeggiata storica e assaggi gastronomici per i canicattinesi “Gli irriducibili”

Venerdì 13 ottobre, alle ore 20.00 con l’istruttore Trekking Roberto Larecchiuta, componente dell’associazione Irriducibili di Canicattì, un gruppo di amici con la passione di camminare nella natura in totale relax, in strada, in città, in montagna, in campagna, al mare ha proposto una passeggiata storica a Caltanissetta.

A questa attività si aggiungerà la divulgazione di notizie storiche ed artistiche inerenti la nostra città, grazie alla collaborazione con Enzo Falzone, che farà da “Cicerone” durante la camminata.

Una passeggiata tra Arte,Storia e Gastronomia circa10 km, visitando i monumenti nel Quartiere Arabo, i quattro quartieri San Rocco, Santa Venera (Saccara-Santa Flavia), San Francesco e la Provvidenza.

Larecchiuta e Falzone hanno effettuato dei sopralluoghi e sottolineano che si tratta della prima volta che, camminando a piedi e con piccole soste, si visiteranno tutti i luoghi storici per far scoprire i monumenti di Caltanissetta.

La camminata inizierà alle ore 20.00 dal Monumento ai caduti di Viale Regina Margherita, dove avrà luogo anche la conclusione. La visita durerà circa 3 ore, con una breve sosta a metà percorso, senza sedersi, ma con assaggi gastronomici della tradizione nissena.