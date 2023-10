Caltanissetta, muretto pericolante al Piano Geraci. Bruzzaniti: “Troppi ‘adesso vediamo’ dalla Giunta Gambino”

Il Consigliere comunale Gianluca Bruzzaniti torna a sottolineare all’amministrazione comunale e alla Giunta Gambino le criticità riscontrate in città e i pericoli da poter evitare.

Tra queste il rappresentante cittadino ricorda il muretto di sostegno e la relativa inferriata che si trova all’incrocio tra via Ferdinando I e via Turati, nel complesso edilizio Piano Geraci.

Una struttura ritenuta “pericolante” e di particolare gravità dato che si trova proprio a margine di un marciapiedi dove, soprattutto il sabato grazie alla presenza del mercatino settimanale, numerosissimi cittadini transitano per raggiungere le proprie abitazioni o le proprie vetture.

“Ho provveduto ad interessare della vicenda la commissione consiliare lavori nonché l’assessore al ramo Frangiamone, il quale, ormai da tempo, pensa di risolvere i problemi cittadini con un semplice “adesso vediamo” senza poi interessarsi dei problemi in maniera risolutiva- dichiara il consigliere Bruzzaniti, che continuando afferma – Spero che nessuno si faccia male a causa del pericolo più volte evidenziato e che, nel tentativo di salvare la faccia, in ogni caso non si realizzi lo stesso abbrobbrio lasciato in abbandono in via Tricomi (dove i pali provvisori di sostegno, fanno ormai parte dell’arredo cittadino).

Nella speranza che i nostri illuminati assessori comprendano le reali esigenze della città, provvederò a sollecitare ripetutamente questo ed altri interventi, fin quando gli stessi non saranno attenzionati e risolti”.