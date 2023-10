Caltanissetta. Il 20 ottobre evento regionale dei Giovani Democratici a Palazzo Moncada

CALTANISSETTA. Venerdì 20 ottobre si terrà un evento organizzato dai Giovani Democratici di Caltanissetta per una nuova stagione politica giovanile. L’evento, che vedrà la presenza dei delegati e ospiti in arrivo da tutta la regione e non solo, è in programma presso la Sala degli oratori al Palazzo Moncada, alle 17.30.

In una nota, annunciando l’evento, i Giovani Democratici hanno sottolineato: “Ci dipingono scoraggiati e pigri e invece è proprio la nostra generazione, che con impegno e forza, si fa portatrice di battaglie ad oggi non più rinviabili, come quella per il salario minimo, contro l’autonomia differenziata, ma anche per il benessere psicologico, per istituire delle aule studio in città, a sostegno della mozione sulla Tampon tax e contro ogni discriminazione poiché non intendiamo più permettere che le differenze si traducano in diseguaglianze e che si creino guerre tra fragili contrapponendo diritti civili e sociali che sono per noi inscindibili”.

Il neogruppo dei GD nisseno ha poi concluso: “L’impegno nasce anche dopo la costituzione di un intero circolo provinciale, quello di Caltanissetta, che è pronto a portare avanti le iniziative e i progetti che nella provincia sono stati cruciali. Auspicando una presenza massiccia e coinvolgente, per chiunque abbia voglia di rinnovare la politica giovanile cittadina e mettersi in gioco o semplicemente abbia la voglia di ascoltarci e conoscerci, invitiamo calorosamente a partecipare”.